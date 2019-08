Fiorentina, Boateng entusiasta: “Voglio divertirmi e divertire, avrò la 10”

“Lo scorso anno i primi sei mesi al Sassuolo sono andati bene e mi sentivo bene. Poi per sei mesi praticamente non ho giocato. Per questo ringrazio per la fiducia accordatami Montella, Pradè, Barone e Commisso. Voglio tornare a divertirmi e far divertire questa piazza, che ne ha bisogno”. Così, nella conferenza stampa di presentazione, il neo giocatore della Fiorentina, Kevin-Prince Boateng. “Qui ci sono tanti giocatori giovani, di grande prospettiva: è un progetto interessante e poi la squadra ha una grande storia. Bisogna far crescere i ‘ragazzi’ e affidarsi anche a un paio di calciatori esperti: per questo sono qui. Ho cambiato spesso squadra e non è facile essere amato fin da subito. Invece qui mi hanno accolto alla grande: per questo ringrazio per l’affetto ricevuto tutti i tifosi viola”.

“Ho ricevuto offerte anche dalla Germania questa estate. Poi mi hanno chiamato Pradè, Barone e Commisso e mi hanno convinto subito, anche perché la mia famiglia voleva restare qui in Italia. Chiesa? Ci siamo subito ‘trovati’. Abbiamo una buona intesa. L’ho visto dal vivo ed è incredibile. Se resta concentrato diventerà fortissimo. Anche Vlahovic è molto forte e ha grandi margini di miglioramento: credo tanto in lui. Lirola? Nel suo ruolo è fra i migliori: è velocissimo e fornisce tanti assist al bacio. Di certo farà bene anche qui a Firenze”, ha spiegato ancora Boateng. “Indosserò la dieci: so bene che è importante e che da queste parti questa maglia è stata sulle spalle di grandi giocatori. Voglio questa responsabilità, proprio per dimostrare che faccio sul serio. Ho ancora pochi anni a disposizione per giocare ma voglio far bene e voglio far vedere qualcosa ai miei figli”, ha concluso il tedesco naturalizzato ghanese.