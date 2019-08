Fiorentina, Commisso show: “Dei 20 presidenti in Italia, nessuno come me. Gli juventini mi criticheranno…”

“Dei venti presidenti che ci sono in Serie A in Italia non c’è nessuno come me. A me piace il sistema che se vai bene, vai avanti, se vai male, vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma non è ‘buono’ per il calcio italiano, che una squadra vinca sempre“. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista che domani sarà pubblicata dal quotidiano ‘La Repubblica‘ edizione di Firenze. Commisso ha fatto visita alla redazione, accompagnato dal suo ‘braccio destro’ Joe Barone e dal d.s. viola Daniele Pradè, concedendosi, a margine dell’intervista, anche una partita a biliardino con sfidanti alcuni giornalisti.