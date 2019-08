Fiorentina-Galatasaray 4-1, ottima prestazione dei viola: Boateng in grande forma e…rigorista

Un’ottima Fiorentina si sbarazza del Galatasaray di Fatih Terim con un perentorio 4-1 nell’ultima amichevole estiva di viola. Fiorentina subito pericolosa con Montiel e Sottil che sfiorano il gol nei primi minuti. Al 37′ è Benassi ad andare ad un passo dal vantaggio, salva Muslera. Al 41′ è calcio di rigore per la viola: dal dischetto va Boateng (indizio per il fantacalcio) ed è 1-0. Al 47′ del primo tempo bellissima palla di Boateng per il giovane Sottil che infila Muslera per la seconda volta.

Nella ripresa il neo entrato Emre Mor accorcia le distanze con un sinistro che beffa Dragowski, non esente da colpe. Al 61 Sottil si traveste da assist-man per Benassi, che segna a pallonetto. Al 78′ girandola di cambi: entra anche Chiesa. E’ proprio il gioiello viola a pescare Simeone all’82’ per il gol del definitivo 4-1. La gara è stata preceduta dalla commemorazione di Artemio Franchi a 36 anni dalla scomparsa: prima una breve cerimonia davanti alla targa che lo ricorda all’interno dello stadio di Firenze che porta il suo nome, e quindi in tribuna autorità. Il braccio destro del neo proprietario viola Rocco Commisso, Joe Barone, ha depositato insieme alla moglie e al figlio del grande dirigente toscano un mazzo di fiori dove lui era solito sedersi.