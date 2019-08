Fiorentina, Montella lancia Ribery e svela un possibile innesto di mercato

“Franck è un giocatore straordinario, ha voglia di mettersi in gioco e per noi è una grande soddisfazione. Oggi ha fatto il primo allenamento, è riuscito a farmi rimettere le scarpe da calcio perché eravamo da soli all’allenamento, comunque sta bene”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, sull’arrivo di Franck Ribery, neo acquisto viola. “Gioca con il Napoli? Non si è allenato con la squadra, vediamo giorno per giorno. Sicuramente c’è la volontà di portarlo almeno in panchina ma non dobbiamo forzare i tempi”, aggiunge Montella ai microfoni di Sky. Chiesa prima punta? “L’ho pensato, ma non l’ho mai provato. Raphinha? È molto importante come prospetto, ha bisogno di giocare largo, ma sarebbe interessante avere un giocatore così dalla parte opposta rispetto a Ribery”.