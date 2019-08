Fiorentina, Montella soddisfatto a metà: “ho visto cose buone ma…”

‘Il ritorno a casa e’ stato speciale. E’ stata una serata speciale. Grazie Firenze! Notte piena di cose buone e di cose da migliorare. Non e’ tutto ora quel che luccica, ma ho visto i primi lineamenti della Fiorentina che ho in testa. Tra vecchi, giovani, sorprese e facce nuove. E per adesso bene cosi”’. Messaggio dell’allenatore Vincenzo Montella sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria 4-1 contro il Galatasaray. L’obiettivo del club viola adesso è quello di rinforzare ulteriormente la squadra, i nomi per l’attacco sono quelli di De Paul, Suso e degli svincolati di lusso Balotelli e Ribery. Nel frattempo oggi sono stati presentati allo stadio i giovani Szymon Zurkowski (centrocampista polacco classe ’97, numero di maglia 27), Jacob Rasmussen (difensore danese classe ’97, numero di maglia 32) e Aleksa Terzic, esterno difensivo serbo classe ’99 (numero di maglia 93).