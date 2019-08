Fiorentina Napoli, le parole di Ancelotti: “Novanta minuti di insulti da ignoranti dietro la mia panchina”

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro la Fiorentina, nella prima gara della Serie A 2019-2020.

“Sono tre punti importanti in un campo ostico e ostile. Nel finale ho suggerito ad alcune persone di andare a casa dopo novanta minuti di insulti. Non è stato piacevole essere ricoperto di insulti da molti ignoranti dietro la mia panchina. Abbiamo giocato con coraggio e personalità. Non abbiamo difeso bene ma in fase offensiva ho visto cose importanti. Si tratta di una vittoria importante tenendo presente quanto successo nell’arco dei novanta minuti. Ci è mancata un po’ di intensità sul portatore di palla e abbiamo avuto difficoltà nel fraseggio ma è solamente la prima giornata e ora dobbiamo insistere”.

Sul big match della prossima settimana:

“Juventus-Napoli? Colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione a Sarri, so che non lo vedrò. Dovremo fare una partita di coraggio e concentrazione, sarà la partita più complicata della stagione”.

Sul mercato:

“Un altro attaccante? Visto oggi, al massimo serve un difensore”.