Fiorentina-Napoli, Ancelotti scatenato in conferenza: “Mercato da 10, obiettivo scudetto”. E su Icardi…

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Fiorentina ha trattato diversi argomenti: dal mercato agli obiettivi stagionali fino alla formazione.

Ancelotti presenta così la prima gara.

“La squadra è motivata ed ha raggiunto una buona condizione fisica. Siamo un gruppo forte e competitivo con un obiettivo importante. Firenze è un campo difficile, speriamo di fare bene. Dobbiamo fare una partita importante e concretizzare il più possibile”.

Sulle rivali Ancelotti si esprime così.

“Abbiamo un gruppo di giocatori importanti a centrocampo che in questa stagione potrà dimostrare la sua maturità. Le rivali? Sicuramente la Juventus, l’Inter, la stessa Roma con il nuovo allenare. Da vedere anche il Milan di Giampaolo. Sarà un campionato più competitivo. Se lo augurano tutti, tranne a Torino. Sarà un campionato in cui veramente ci si potrà divertire”.

Ancelotti dà un giudizio sul mercato e su Lozano, ultimo arrivato in casa Napoli.

“Un voto al mercato? 10. Sono contento dei giocatori arrivati e della rosa a disposizione. Sono contento della squadra, mi dà molte soddisfazioni quando la vedo allenarsi. Abbiamo acquistato un giocatore importante, molto forte, che aumenta il tasso qualitativo della squadra. Lozano è un ragazzo serio, disponibile, con una gran voglia di venire a Napoli e di fare bene. Può giocare a destra, ma anche dietro la prima punta o a sinistra. E’ un giocatore completo, non ci piace avere specialisti ma lui lo è nel gioco d’attacco che svolge con imprevedibilità e velocità”. Infine Ancelotti ha confermato che Lozano domani “non sarà convocato, speriamo di averlo per la partita contro la Juve”.

Si passa a parlare poi del parco attaccanti, che sembra essere in sovrannumero.

“Con Milik la società sta trattando per il rinnovo, siamo tutti interessati che possa restare a Napoli e questo sgombra il campo a illazioni sull’arrivo di altri giocatori. Per noi è un giocatore importantissimo non solo per il presente ma anche per il futuro. Vogliamo che resti con noi ancora tanti anni. Callejon è al centro del progetto, c’è la volontà di tenerlo con noi. Anche Mertens sta facendo bene, è molto motivato. Poi vedremo con il tempo se la società troverà un accordo per il rinnovo. La volontà c’è”.

Ancelotti si lascia scappare anche quella parola sembrata tabù negli ultimi anni, lo scudetto.

“Ci prendiamo la responsabilità che vogliamo lottare per vincere il campionato”.

Sugli arbitri donna e la possibilità di averne in Serie A, Ancelotti è favorevole.

“Un arbitro donna in Serie A? Credo che anche in Italia dovremmo essere pronti, io ho avuto una esperienza in Germania con arbitri donne e non ho avuto alcun tipo di problema”.

Infine, una battuta su Icardi.

“Llorente e James? Non parlo di mercato. Icardi? Ci pensa la società”.