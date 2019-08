Fiorentina-Napoli live, le formazioni ufficiali: in campo Vlahovic

Fiorentina-Napoli live – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, il torneo si è aperto con il botto. Alle 20.45 una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni, in campo Fiorentina e Napoli che preannunciano grande spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul fronte calciomercato, stesso discorso anche per la Fiorentina che ha cambiato proprietà ma soprattutto si è regalata importanti colpi che hanno aumentato e di tanto la qualità di una squadra già competitiva. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle ore 20.45 su CalcioWeb.

Fiorentina-Napoli live, le formazioni ufficiali

Fiorentina – Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.