Fiorentina, Nardella: “Stadio nuovo? Decisione in tempi stretti”

“Tutto quello che sarà deciso lo decideremo insieme, punto e a capo. Gli incontri ci sono stati e continueranno ad esserci. Ci siamo dati tempi stretti per arrivare ad un punto finale. Io ho apprezzato moltissimo la posizione sia di Rocco Commisso che di Joe Barone che hanno detto fin dall’inizio che qualunque decisione sul nuovo stadio la prenderanno insieme al sindaco ed insieme alla città. Potete star tranquilli che questo sarà il mandato decisivo per il nuovo stadio”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella sul progetto di un nuovo stadio per la Fiorentina a margine delle celebrazioni del 75° della Liberazione di Firenze.