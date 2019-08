Fiorentina, Pradè stempera gli animi: Pizarro si sfoga, le parole dei protagonisti

“Non ha senso fare polemica alla prima giornata. Massa e Valeri sono grandi arbitri, mi hanno dato spiegazioni valide e mi fido di loro. Hanno più telecamere e sono riusciti a vedere situazioni diverse da quelle che abbiamo visto noi”. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, spegne le polemiche dopo la sconfitta per 4-3 contro il Napoli, viziata da un rigore dubbio concesso a Mertens. “C’è rammarico per il risultato e la soddisfazione di aver divertito il pubblico – ha spiegato il ds viola ai microfoni di Sky Sport – Vogliamo partire da una squadra giovane con un’identità precisa e con qualità tecniche importanti. Nel primo tempo sembrava di vedere una partita di Premier League per l’intensità vista”.

Di diverso avviso l’ex viola David Pizarro, spettatore al ‘Franchi’ per la sfida: “Quella fra Fiorentina e Napoli è stata una gran bella partita. La Fiorentina ha fatto una bellissima partita, alla pari, e non sono mancati gli episodi. Se fossi stato io in campo stasera non avrei finito la partita. Non ho capito perché l’arbitro non ha visto l’ultimo episodio su Ribery. Se c’è questo VAR deve essere utilizzato nella maniera giusta. Ho visto un grande entusiasmo stasera come quello che portai io con il gruppo in cui giocavo alcuni anni fa. Spero che la Fiorentina faccia un campionato importante. Manca della qualità nei viola, il Napoli gioca a memoria. Pulgar? Ha fatto una buona partita così come Castrovilli. Mi auguro che Pulgar faccia benissimo e spero per la Fiorentina in un campionato importante dopo due anni deludenti”.