Fiorentina, presentati Rasmussen, Zurkowski e Terzic: le loro parole in conferenza stampa

La Fiorentina ha presentato tre nuovi acquisti, i giovani Rasmussen, Zurkowski e Terzic. “Questi tre ragazzi saranno di certo il futuro della Fiorentina. Giocano tutti nelle rispettive Nazionali under 21 e fanno parte della nostra prima squadra. Il loro avvenire è roseo“. Li ha introdotti così il club manager della squadra viola, Giancarlo Antognoni. Queste le loro parole in conferenza stampa.

TERZIC – “Milenkovic e Vlahovic mi hanno dato qualche consiglio: è vero che sono molto giovane ma voglio giocare. Dobbiamo lavorare tanto ma abbiamo l’opportunità di fare bene con la Fiorentina. Con Milenkovic ho giocato anche in Nazionale, è un mio amico. Sia lui che Vlahovic mi stanno aiutando tantissimo. Paragone con Kolarov? Lui mi piace un sacco questo: è un mio modello“.

RASMUSSEN – “Il mio idolo è Daniel Agger. E’ danese come me, ha il mio stesso ruolo e ha giocato nel Liverpool per 10 anni: vorrei giocare come lui. Skrtel? Anche lui è un difensore molto forte, non a caso è ora all’Atalanta“.

ZURKOWSKI – “A gennaio sono stato acquistato dalla Fiorentina ma ho deciso di rimanere in patria per aiutare il mio club. Ora ho realizzato il mio sogno. La Juventus era interessata a me ma la squadra viola era la scelta migliore per me. Sono molto felice di essere qui“.