Fiorentina, Pulgar punta in alto: gli obiettivi ed il punto di forza, il retroscena di Pradè

“Sono felice di far parte di questo nuovo progetto della Fiorentina. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Io e Badelj abbiamo caratteristiche simili e ho tanto da imparare da lui, voglio dare il mio contributo. Ho visitato Firenze con la mia famiglia nei mesi scorsi, è una città bellissima”. Prime parole da calciatore della Fiorentina per Erick Pulgar, 25 anni, proveniente dal Bologna. “Con la Fiorentina voglio arrivare più in alto possibile e pensare in grande”, aggiunge Pulgar.

“Il mio punto di forza è la capacità di dare equilibrio alla squadra”. Poi le indicazioni di Pradè: ” La trattativa e’ iniziata subito ai primi di luglio, mi dispiace sia durata tanto per il Bologna che si ritrova senza un giocatore importante al 10 agosto. Ci sara’ una percentuale a loro favore sulla futura rivendita, ci sembrava doveroso visti gli ottimi rapporti tra i due club”.

Joe Barone ha annunciato che: “Sara’ la Mediacom ad apparire sulle maglie di gioco della Fiorentina per la stagione 2019-2020”. Mediacom e’ un’azienda di telecomunicazioni statunitense che produce e distribuisce servizi di televisione via cavo, internet, piani tariffari telefonici, ed e’ stata fondata da Rocco Commisso nel giugno 1995.