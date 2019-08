Fiorentina, tutti pazzi di Ribery: l’annuncio di Barone ed il saluto di Nardella

“Questo e’ davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l’arrivo di Ribery”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, l’uomo di riferimento di Rocco Commisso, grande entusiasmo per l’arrivo a Firenze del campione ex Bayern Monaco. “Domani sera lo presenteremo a tutta la citta’ – ha annunciato Barone – apriremo lo stadio Franchi perche’ tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione“.

“Benvenuto a Firenze Franck Ribery! Siamo entusiasti del tuo arrivo alla Fiorentina e non vediamo l’ora di vederti in campo!“. Lo ha scritto, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella.