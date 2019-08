Fiorentina, Ribery in città: “ho parlato con Luca Toni…”, tifosi in delirio [FOTO e VIDEO]

E’ finalmente arrivato il grande giorno dell’arrivo di Franck Ribery che è sbarcato a Firenze con un volo provato, inizia la nuova avventura con la maglia della Fiorentina, l’ex Bayern Monaco si candida ad essere un grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A, le qualità non sono in discussione. Ad accoglierlo tantissimi tifosi che si sono radunati all’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il campione francese, per Ribery visite mediche e poi potrà mettersi a disposizione dell’allenatore Vincenzo Montella. “Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina e’ un club grande e che la citta’ e’ bella. A me piace la citta’ e in piu’ so gia’ l’italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto”. Sono le parole di Franck Ribery. In basso il video.