Chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Un algoritmo ha cercato di dare una risposta…

Il più grande dilemma nel calcio da una decina di anni a questa parte è: chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? A provare a dare una risposta è stato uno studio universitario. I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno sviluppato un nuovo algoritmo per valutare l’impatto di un giocatore all’interno di una partita, escogitando così una formula per scoprire il giocatore migliore tra i due più grandi di tutti i tempi.

“I calciatori sono spesso giudicati esclusivamente in base ai loro gol e assist – afferma Jesse Davis, professore del Dipartimento di Informatica presso la KU Leuven University – ma il numero di gol non è il parametro migliore se si considera che in media ci sono 1.600 azioni in ogni partita. Ecco perché il nostro modello di computer tiene conto di tutte le tipologie d’azione: tiri, passaggi, dribbling, contrasti, tutto“. Il modello genera una valutazione chiamata Vaep (Valicing Actions by Estimating Probabilities), che indica in che modo le azioni di un giocatore contribuiscano al risultato, sia offensivamente che difensivamente. In questo modo, è possibile valutare le prestazioni di un giocatore e il suo contributo alla squadra in modo più dettagliato. Seguendo questa formula, che ha analizzato i dati dalla stagione 2013-14 a quella 2017-18, Messi ha una media di 1,21 Vaep per partita mentre Ronaldo è a quota 0,61 Vaep. Nelle prime stagioni, le valutazioni di Ronaldo e Messi sono molto simili, ma dalla stagione 2015-2016 l’attaccante argentino si è allontanato dal suo eterno rivale.