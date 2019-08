Genoa, Andreazzoli presenta la sfida contro la Fiorentina: le indicazioni di formazione

“Voglio un Genoa senza remore. Prima al Ferraris? Ai tifosi non chiedo niente, stara’ a noi essere all’altezza delle aspettative”. Sono le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli in vista del match del Genoa contro la Fiorentina. “Siamo felici – ha detto il tecnico -. Perche’ saremo davanti ai nostri tifosi. Ieri l’altro siamo andati a fare visita al Ferraris sotto restaurazione: il terreno e’ buono ma c’erano le gradinate vuote. Ci aspettiamo di vedere un bello spettacolo. Piu’ che altro mi aspetto e chiedero’ ai miei calciatori di essere all’altezza delle aspettative. Non faro’ fatica a chiedere loro il massimo, per lo meno il massimo che possiamo dare in questo momento”. Sul prossimo avversario: “Conosco Montella e penso che giocheranno come hanno fatto contro il Napoli – ha spiegato il tecnico del Genoa -. Ho visto una squadra che aveva grosse intenzioni e cercavano di mettercela tutta non per controbattere il Napoli ma proprio per superarlo”. Sfida non semplice ma Andreazzoli ha le idee chiare su quello che il Genoa dovra’ fare. “Chiedero’ ai miei giocatori quello che ho chiesto a fine primo tempo contro la Roma: di no avere remore. Non giocando o giocando meno liberi, senza il piacere di giocare, si ottengono infatti risultati inferiori e rischi maggiori . Mi auguro che i ragazzi abbiano la possibilita’ di esprimersi, non dimentichiamo che ci sono anche gli avversari”. Due le novita’ in rosa ma un dubbio sino alla fine. “Avro’ a disposizione Agudelo e Pajac che erano squalificati – ha aggiunto Andreazzoli -. Oggi proveremo in allenamento Saponara per testare le sue condizioni che sono pero’ deficitarie e noi anteponiamo sempre la salute dei calciatori a tutto il resto e non vorremmo rischiare niente”.