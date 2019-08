Genoa, parla Saponara: “Ho buone sensazioni. Sul mio nuovo ruolo…”

“Quello di Schone è un colpo ambizioso, indica una bella rotta per un Genoa che vuole ripartire dopo un’annata deludente. Ora noi siamo chiamati a mettere i tasselli per un nuovo capitolo della storia del Genoa. Ho sensazioni buone, la squadra ha un’idea di gioco ben precisa. Il mister ha chiare le proprie idee e stiamo lavorando per accontentarlo. Mi sono integrato subito nel gruppo e queste due settimane mi serviranno per entrare ancora di più negli schemi del mister“. Ai microfoni di Sky Sport parla uno dei nuovi acquisti del Genoa, Riccardo Saponara.

“Ho il compito di chi deve determinare le partite. Per vincere ci vogliono le giocate dei singoli e io come gli altri attaccanti siamo chiamati a tirar fuori qualcosa. Andreazzoli mi ha provato da mezzala? Conoscevo le sue idee, è una posizione leggermente diversa a quella a cui sono abituato ma posso crescere, incrementare il mio bagaglio tecnico e imparare nuove cose, poi in fase di possesso i movimenti sono vari e spazierò per tutto il campo“.