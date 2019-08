Genoa, riunione tra i tifosi: la decisione per la gara contro la Fiorentina

Ottimo esordio in campionato per il Genoa, gli uomini di Andreazzoli hanno conquistato un punto importante sul difficile campo della Roma, scoppiettante 3-3, adesso la squadra è al lavoro per preparare il match casalingo contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri è andata in scena un’assemblea pubblica presso la sala chiamata del porto di Genova dai gruppi della Gradinata Nord, la decisione è stata quella di proseguire la contestazione nei confronti del presidente del Genoa Enrico Preziosi, presenti oltre 200 tifosi, presenti alcuni striscioni dal contenuto chiaro, come “Preziosi vattene”, i tifosi hanno inoltre comunicato che domenica raggiungeranno lo stadio con un corteo che partirà da Piazza Alimonda alle ore 17.30 “per raggiungere lo stadio tutti assieme”.