Gol Belotti, il Torino subito in vantaggio in Europa League [VIDEO]

GOL BELOTTI – Si sta giocando l’andata del turno di Europa League, in campo una squadra italiana, il Torino che sta affrontando in casa i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk. Partita sprint per la squadra di Walter Mazzarri, dopo appena un minuto i granata passano subito in vantaggio, punizione e colpo di testa perfetto del Gallo Belotti che non lascia scampo al portiere avversario, il Torino si porta avanti. Partita in discesa dunque per la squadra di Walter Mazzarri che punta ad ipotecare la qualificazione già dalla partita d’andata. In basso ecco il video con il gol realizzato da Belotti. Al 14′ il raddoppio di Izzo.