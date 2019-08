Gol Pedro, lo spagnolo segna un gol pazzesco: tacco volante da stropicciarsi gli occhi [VIDEO]

Tra le amichevoli internazionali di ieri, anche quella tra Salisburgo e Chelsea, conclusasi sul risultato di 3-5. Partita mai in discussione, con lo 0-3 blues dopo mezz’ora di gioco per via delle reti Pulisic (2) e Barkley. Accorcia Onguene prima del poker di Pedro e delle segnature nel finale di Minamino (doppietta) e Batshuayi.

Ad attirare l’attenzione è però il gol dello spagnolo Pedro, del momentaneo 1-4. Un gesto tecnico di difficile esecuzione, un tacco volante da stropicciarsi gli occhi su cross dalla trequarti. Ecco il video di seguito.