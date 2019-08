Hellas Verona, doppio movimento di mercato: arriva Amrabat, Almici al Pordenone

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del centrocampista classe 1996 Sofyan Amrabat dalla società Club Brugge KV“.

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Almici alla società Pordenone Calcio“.

Con questi due comunicati l’Hellas Verona annuncia due movimenti di mercato, uno in entrata ed uno in uscita: dal Brugge arriva in prestito con diritto di riscatto Sofyan Amrabat, mentre Alberto Almici va in prestito secco al Pordenone.