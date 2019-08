Lecce-Hellas Verona, Juric in conferenza stampa: “Dobbiamo essere coraggiosi”

Dopo il pari all’esordio in casa contro il Bologna, l’Hellas Verona va a Lecce. In conferenza stampa, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha presentato il match.

“Dobbiamo essere coraggiosi, con lo spirito giusto e l’ambizione di giocare per vincere. Liverani ha fatto un grande lavoro, hanno un gioco sviluppato nel corso degli anni, e questo è il loro punto di forza, come hanno dimostrato anche contro l’Inter dove nonostante il risultato hanno fatto la loro partita. Come l’ultima, è una gara che vale molto perché contro una diretta concorrente. Il nostro obiettivo è chiarissimo, ovvero la salvezza e tutto sarà pensato in quest’ottica”.