Hellas Verona, Veloso si presenta: il retroscena sul trasferimento

“Mi ha chiamato il mister alla fine dello scorso campionato, ma non era ancora nulla di concreto, poi piu’ avanti ci siamo sentiti con il direttore”. Sono le dichiarazioni del nuovo centrocampista del Verona, Miguel Luis Pinto Veloso, che racconta la trattativa tra Genoa e Hellas. “Mi sono fatto una bella idea, un bel gruppo formato da un mix tra giovani ed esperti e questo e’ la base per raggiungere un obiettivo. Il mister vuole sempre il meglio per i giocatori e per la squadra, sono certo che Juric ci aiutera’ sempre al cento per cento. Abbiamo buoni giocatori a centrocampo, io e Badu abbiamo tanta esperienza ma ci sono anche tanti giovani e tutti devono lavorare con l’intento di contribuire al gruppo”, ha spiegato il portoghese che, da parte sua, e’ pronto a “mettere a disposizione la mia volonta’, quest’anno voglio dimostrare anche a me stesso di poter fare la migliore stagione da quando sono in Italia. Voglio portare la mia esperienza, aiutare i giovani secondo le idee del mister e dare una mano a livello tecnico”.

“Nella mia famiglia c’e’ sempre stato uno spirito lavorativo. Mio padre ha giocato fino a 38 anni da terzino allenandosi tutti i giorni e ha avuto cura di se stesso: ho sempre voluto imparare da lui, perche’ magari da giovani non si capisce l’importanza dell’impegno costante, ma dopo e’ fondamentale”. Per Veloso sara’ importante “iniziare bene il campionato, possiamo rifinire la preparazione con la partita di Coppa, ma anche contro le grandi vogliamo provare a fare bene pur sapendo che sono gare davvero difficili. Iniziamo il campionato con fiducia e credendo sempre nel nostro gioco, perche’ possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza. Dobbiamo affrontare tutte le avversarie con grinta e giocando a pallone. Per quanto mi riguarda a livello fisico mi sento bene, avevo solo avuto una piccola lesione a meta’ dicembre. Ora sto meglio che mai e sono pronto per questa stagione”.