Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per un turno in MLS, saltando così la sfida interna contro l’Atlanta United. Il motivo? Una simulazione… recidiva. Sì, perché nell’ultima gara contro i Portland Timbers l’attaccante svedese ha simulato, ma la stessa cosa aveva fatto due match prima contro i San Jose Earthquakes. Insomma, un vizietto che si è riproposto e per cui è stato definitivamente punito.