Icardi ha in testa solo la Juventus, l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma: cosa manca per l’affare con i bianconeri

Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma o al Napoli ma il calciatore aspetta i bianconeri. Importante offerta del presidente De Laurentiis da 60 milioni di euro mentre i giallorossi hanno messo sul piatto 35 milioni più il cartellino di Dzeko, entrambe le valutazioni sono state accettate dell’Inter. La Juventus è invece forte della volontà del calciatore argentino ma prima di affondare deve muoversi in uscita, in particolar modo deve cedere Dybala nel mirino del Psg e successivamente uno tra Mandzukic e Higuain, poi trovare l’accordo non sarebbe un problema, l’Inter in questo caso potrebbe anche accontentarsi di 50 milioni. Icardi promesso sposo della Juventus, è solo questione di tempo.