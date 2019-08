La telenovela tra l’Inter e Mauro Icardi ha la capacità di regalare continui colpi di scena e notizie clamorose. L’ultima è di poco fa: pare infatti che l’argentino abbia fatto causa al club chiedendo il reintegro per la parte tattica (sessioni di allenamento tecnico-tattiche) ed un milione e mezzo di danni. Un fulmine a ciel sereno per la stessa società nerazzurra, quando sembrava potersi aprire qualche spiraglio verso un trasferimento, soprattutto all’estero. Continua dunque la battaglia dell’attaccante e della moglie, decisi a non lasciare Milano costi quel che costi.