Determinato, come in campo. Iker Casillas non ha affatto intenzione di arrendersi. Vittima di un infarto lo scorso 1 maggio, il 37enne portiere del Porto non ha ancora rinunciato all’idea di tornare a difendere i pali di una porta. Come riferisce ‘A Bola‘, l’estremo difensore – iscritto nella lista dei portoghesi per il campionato – si sottoporrà a nuovi accertamenti a dicembre per capire se sia ancora possibile per lui tornare in campo.