Il Milan continua la preparazione agli ordini dell’allenatore Giampaolo, il club rossonero si candida ad essere protagonista per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo allenamento mattutino per il club rossonero prima per la partenza per Cardiff, il Milan affronterà sabato alle 18.30 il Manchester United nella terza partita della International Champions Cup. Il tecnico Giampaolo ha convocato 22 calciatori, in gruppo anche Andrè Silva nonostante le trattative di calciomercato per la cessione, presente anche il portoghese Rafael Leao che resterà con il gruppo mentre sarà la prossima settimana a Milanello il difensore Duarte, sono rimasti a Milano gli infortunati Bonaventura, Caldara e Theo Hernandez, sul fronte mercato proseguono le trattative per Correa e De Paul, in uscita interesse del Wolves per Kessie.