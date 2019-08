Infortunio Alisson, che tegola per il Liverpool: i tempi di recupero

INFORTUNIO ALISSON – Tegola per il Liverpool, inizia male la stagione per i Reds, la squadra di Klopp dovrà rinunciare per le prossime partite al portiere Alisson. Il portiere brasiliano si è infortunato nel match di apertura della Premier League, ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio e secondo i media inglesi potrebbe rimanere fuori fino a due mesi: out dunque nella Supercoppa Europea di mercoledì contro il Chelsea e probabilmente anche nelle prossime partite contro Arsenal, Newcastle, Southampton e Burnley e l’esordio stagionale in Champions, una tegola clamorosa per i Reds.