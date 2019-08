Infortunio Baselli, a ridosso dell’intervallo della sfida di ritorno di Europa League tra Debrecen e Torino, il centrocampista granata è costretto a dare forfait. Problema muscolare per lui, che rimane qualche minuto a terra prima di venire soccorso dai medici. Visto anche il risultato (0-2 Torino con qualificazione in cassaforte), Mazzarri ha preferito prevenire evitando di farlo rimanere in campo. Da capire l’entità del problema e quanto dovrà stare a riposo.