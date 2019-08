Infortunio Baselli, l’esito degli esami per il centrocampista del Torino

INFORTUNIO BASELLI – Niente di grave per il centrocampista Baselli, sospiro di sollievo in casa Torino. Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto Baselli hanno escluso lesioni: il centrocampista, uscito anzitempo a Debrecen, ha svolto comunque prudenzialmente un lavoro differenziato. Regolarmente in gruppo Lukic, che ha smaltito la fastidiosa otite che gli aveva impedito di partecipare alla trasferta in Ungheria. A margine dell’allenamento graditissima visita di Giacomo Ferri alla squadra: l’ex calciatore, allenatore e team manager del Torino si è intrattenuto con il tecnico Mazzarri e con alcuni calciatori granata. Il programma di domani, domenica 4 agosto, prevede una sessione tecnico-tattica mattutina al Filadelfia.