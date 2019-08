Infortunio Castagne, tegola Atalanta: il problema fisico è preoccupante

INFORTUNIO CASTAGNE – Tegola nelle ultime ore per l’Atalanta e per l’allenatore Gian Piero Gasperini. La squadra continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione con l’obiettivo di essere protagonista in campionato e Champions League ma le notizie delle ultime ore non sono state di certo positive. L’esterno Timothy Castagne, 24 anni, ha subìto la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il nazionale belga dovrà operarsi venerdì 9 agosto a Pavia: per il rientro in campo ci vorrà almeno un mese, una tegola non indifferente per l’Atalanta e per il suo allenatore.