Infortunio Chiellini, cosa succede adesso al mercato della Juventus

INFORTUNIO CHIELLINI – Tegola clamorosa in casa Juventus, il club bianconero ha comunicato il grave infortunio per il difensore Giorgio Chiellini, il bianconero ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, il calciatore sarà costretto ad operarsi e quindi tempi di recupero lunghissimi. Ed adesso cosa successo sul mercato della Juventus dopo l’infortunio di Chiellini? La prima decisione della Juventus è stata quella di togliere dal mercato definitivamente Daniele Rugani, nel mirino della Roma e di qualche club inglese, così come Demiral che continuerà la stagione alla Juventus nonostante il pressing del Milan. La Juventus valuterà un eventuale innesto nell’ultima giornata di calciomercato ma solo in caso di occasione, altrimenti la retroguardia resterà così.