Infortunio Coman, continua il calvario: c’è preoccupazione per l’ex Juve

INFORTUNIO COMAN – L’ex Juventus Kinglsey Coman sta attraversando un momento veramente difficile ed a causa dei continui infortuni potrebbe veramente chiudere in largo anticipo la carriera. Il francese è stato costretto alla sostituzione al 76′ – un minuto dopo essere entrato in campo – durante la partita di Audi Cup contro il Tottenham per un colpo involontario sul ginocchio da Juan Foyth. Coman ha abbandonato il campo zoppicando ed ancora non si conosce l’entità dell’infortunio ma la preoccupazione per un nuovo lungo stop è tanta. “Ha preso un calcio sul ginocchio, e’ un colpo doloroso. Ma penso che non stia cosi’ male: speriamo che riesca a tornare nei prossimi giorni”, ha dichiarato Kovac.