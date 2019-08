Infortunio Cragno, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del portiere del Cagliari

INFORTUNIO CRAGNO – Il Cagliari si prepara per la prossima stagione, si preannuncia un campionato scoppiettante, la squadra di Maran si è nettamente rinforzata sul mercato. Il portiere Alessio Cragno si è sottoposto questo pomeriggio ai primi accertamenti presso la clinica Villa Stuart di Roma, l’estremo difensore ha rimediato un forte trauma contusivo alla spalla destra che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco al 39′ del secondo tempo del match contro il Fenerbahce. Nella giornata di domani sono previsti nuovi controlli per valutare meglio l’entità dell’infortunio. Attesa in casa Cagliari per un uomo fondamentale.