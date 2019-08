Infortunio Laporte, shock Manchester City: problema grave per il difensore

INFORTUNIO LAPORTE – Si sta giocando la giornata di Premier League, in campo il Manchester City contro il Brighton, all’intervallo vantaggio per la squadra di Guardiola grazie alla rete messa a segno da De Bruyne, poi il raddoppio di Aguero. Poco prima dell’intervallo tegola clamorosa per i Citizen, infortunio per il difensore Laporte, il problema sembra grave e dovrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, il francese è uscito in barella. Il Manchester City sarà l’avversario dell’Atalanta nella fase a gironi ma molto probabilmente non potrà contare sul centrale. Tegola clamorosa per il City in attesa degli accertamenti previsti nelle prossime ore.