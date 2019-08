Infortunio Mbappé, tanta sfortuna per l’attaccante del Paris Saint Germain che ha iniziato la stagione con uno stop forzato. Problemi alla coscia sinistra, dovrà restare fermo per qualche settimana.

L’ex calciatore del Monaco ha postato su Instagram un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto: “Grazie a tutti per i vostri messaggi, inizio oggi la mia riabilitazione per tornare il più presto possibile nel mio club e in nazionale“.