Infortunio Messi, è allarme Barcellona: le ultime sulle condizioni dell’argentino

INFORTUNIO MESSI – Preoccupazione per le condizioni dell’attaccante del Barcellona Leo Messi, il fuoriclasse ha accusato un problema al polpaccio in allenamento e non prenderà parte al tour dei blaugrana negli Stati Uniti. Come riportato direttamente dal Barcellona gli esami medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro, ancora incerti i tempi di recupero. Messi non è sceso in campo al Camp Nou per il Trofeo Gamper, in cui i blaugrana hanno sconfitto l’Arsenal per 2-1. Ovviamente Messi è un calciatore indispensabile per il Barcellona ed i blaugrana sono in ansia in vista di stabilire i definitivi tempi di recupero.