Infortunio Messi, incubo per la pulce: ricaduta, un altro mese out

Infortunio Messi, non finisce più il calvario per l’asso del Barcellona, già costretto all’assenza coi blaugrana ad inizio campionato. Secondo l’emittente Radio Catalunya 1, l’argentino ha avuto una ricaduta mentre cercava di recuperare dall’infortunio al soleo. Tempi di recupero allungati, molto probabilmente ‘la pulce’ dovrà stare fuori un altro mese, saltando quindi i primi due impegni della fase a gironi della Champions League. Piove sul bagnato in casa Barcellona, che nell’ultimo match ha dovuto rinunciare in attacco a Suarez e Dembelé.