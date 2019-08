Infortunio Neto, brutte notizie per il Barcellona. Il portiere, arrivato questa estate per sostituire Cilessen, ha preso una botta alla mano sinistra nel corso dell’amichevole contro il Napoli. La società catalana ha confermato che dai primi accertamenti è emersa una frattura allo scafoide e i tempi di recupero non sono stati fissati ma, stando ai media spagnoli, rischierebbe uno stop di almeno cinque settimane.