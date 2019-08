Inghilterra, primo esonero in Championship: una vittoria in 19 partite, l’Huddersfield licenzia Jan Siewert

Un inizio tormentato, un po’ come era finito l’ultimo. In Inghilterra i campionati sono già iniziati, così come gli esoneri. I dirigenti dell’Huddersfield hanno perso la pazienza. Dopo sole tre giornate di Championship, susseguenti alla retrocessione dalla Premier della scorsa stagione, la società ha infatti esonerato il proprio tecnico Jan Siewert, 36 anni.

Nei suoi sette mesi in panchina (19 gare tra la seconda parte della scorsa stagione e le prime tre di questa), l’allenatore tedesco ha vinto solo una partita. Nonostante la retrocessione, i dirigenti gli avevano dato fiducia confermandolo in panchina, ma dopo il pari e le tre sconfitte in quattro partite tra campionato e Coppa di Lega, è arrivato l’esonero.