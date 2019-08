Insulti razzisti Abraham, Lampard: “Da tifoso del Chelsea sono disgustato ed arrabbiato”

“Sono particolarmente disgustato da tifoso del Chelsea. Abraham mi ha chiesto di poter calciare il quinto rigore. In poche ore qualcuno seduto dietro una tastiera o al telefono ha detto le cose più disgustose possibili. Troppo facile così fare queste cose. Sono arrabbiato per quanto accaduto a Tammy perché il club fa molto lavoro contro la discriminazione, a tutti i livelli. Ho parlato con Tammy ed è un ragazzo forte che vuole fare davvero bene per questa squadra. E ha l’opportunità di farlo“. Abbastanza chiaro il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, in merito agli insulti razzisti contro Tammy Abraham dopo il rigore sbagliato in Supercoppa.