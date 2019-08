Inter, 5 reti alla Pro Sesto: mattatore Lautaro Martinez

L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club nerazzurro dovrà necessariamente piazzare due colpi in attacco sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Antonio Conte. Nel frattempo la squadra ha affrontato in amichevole la Pro Sesto, squadra di serie D, in evidenza l’attaccante Lautaro Martinez, l’argentino è stato autore di una tripletta, mentre gli altri due gol dei nerazzurri portano la firma di Matias Vecino e Matteo Politano. In campo i calciatori che hanno collezionato pochi minuti nella sfida di ieri contro il Tottenham, sono arrivate altre indicazioni per Conte che però deve fare i conti con la rosa ridotta all’osso in attacco.