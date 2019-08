Inter, addio al veleno di Nainggolan: il belga parla da calciatore del Cagliari

“Ho fatto una scelta un po’ forzata e ora cercherò di fare bene. In questo momento ho altre priorità ed è stato facile scegliere Cagliari. Mi metterò in gioco per cercare di dimostrare che hanno sbagliato. Questo è quello che devo fare”. Sono le dichiarazioni di Radja Nainggolan intercettato all’uscita di un ristorante, il belga ha confermato che la prossima destinazione sarà il Cagliari, una scelta familiare quella del centrocampista che ha tutte le possibilità di tornare protagonista dopo una stagione non entusiasmante. Il calciatore è atteso a Cagliari già nella giornata di sabato mentre per le visite mediche dovrà aspettare lunedì poi inizierà ufficialmente l’avventura bis al Cagliari.