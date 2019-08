Inter, l’allenamento è in… notturna: colpo di scena su Icardi

Si avvicina l’inizio della stagione in Serie A, sabato al via il campionato italiano, una protagonista si candida ad essere l’Inter di Antonio Conte in campo lunedì nel posticipo contro il Lecce. Seduta in notturna per la squadra, l’Inter ha lavorato con esercizi atletici e tattici per poi concludere con una partitella, ha svolto l’allenamento anche Icardi che però ha saltato la parte tattica, nella lista dei calciatori consegnata alla Figc in vista del campionato di Serie A compare anche il nome dell’argentino che vestirà la maglia numero 7, Icardi non sarà comunque convocato per la partita contro la squadra di Liverani.