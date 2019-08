Inter, la famiglia di Gigi Simoni ringrazia i tifosi per l’affetto

“La famiglia di Gigi Simoni profondamente commossa e con sincera gratitudine ringrazia i tifosi dell’Inter per gli attestati di incoraggiamento e di affetto vero e spontaneo rivolti a Gigi durante la partita Inter-Lecce“. Così, in una nota, la famiglia del tecnico Simoni, ricoverato a seguito di un malore dallo scorso 22 giugno all’ospedale Cisanello di Pisa, ha voluto ringraziare i supporter nerazzurri che ieri hanno esposto uno striscione dedicato all’allenatore . La moglie Monica Fontani e la famiglia del mister ci tengono a “sottolineare che il calcio, per fortuna, e’ anche questo”.