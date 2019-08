Inter, i tifosi si spaccano su Gabigol: altra chance o tesoretto, novità intanto su San Siro

L’Inter continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore Antonio Conte ma al momento a brillare è il numero 9 che non ti aspetti: Gabigol. Il brasiliano è entrato nel cuore dei tifosi del Flamengo, la società carioca ha superato gli ottavi di finale contro l’Emlec grazie a una doppietta dell’attaccante di proprietà nerazzurra. I tifosi dell’Inter nel frattempo si sono divisi sui social tra chi vorrebbe dargli un’altra chance e chi spera di vedere aumentare il suo valore di mercato per poterlo cedere al miglior acquirente. Un utente ricorda: “Credo che Gabigol sia uno dei misteri piu’ grandi della storia recente dell’Inter. Assolutamente nullo sia da noi che al Benfica, mostruoso in Brasile. Roba strana questa”.

“De Boer non lo faceva giocare. Pioli non lo faceva giocare. Rui Vitoria al Benfica lo fece giocare solo 5 gare. Spalletti lo rifiuto’ 2 volte. Ma leggo gente che lo rivorrebbe. Nella mia top 5 degli attaccanti piu’ scarsi dell’Inter degli ultimi 20 anni”. C’è chi spera anche in un ritorno: “Dal momento che c’e’ Gabigol in tendenza ripeto quello che penso da anni ormai: visto che in Brasile continua a segnare e a risolvere le partite io un’altra possibilita’ gliela darei“. Attacco anche alla società: “Poi un giorno all’Inter mi spiegheranno perche’, uno che segna a raffica ed e’ l’idolo di mezzo Brasile, all’Inter sia stato scaricato dopo una stagione con una manciata di apparizioni. Senza nemmeno una possibilita’ di rivincita. E in una rosa senza attaccanti”.

Nel frattempo arrivano novità anche su San Siro: rimarranno chiusi al pubblico per tutto il prossimo campionato di calcio 2019-2020 sei settori del terzo anello dello stadio San Siro di Milano, per un totale di 2.350 posti in meno. La decisione è stata presa dalla Commissione provinciale di vigilanza. I settori che rimarranno chiusi al pubblico saranno i 349-351-352 del terzo anello verde e i 307-309-310 del terzo anello blu.