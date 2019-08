Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, il braccio di ferro tra l’argentino e l’Inter è ormai clamoroso, la certezza al momento sembra una, il calciatore non indosserà più la maglia nerazzurra, in caso di mancata cessione l’Inter sarebbe disposta a lasciare in tribuna l’attaccante addirittura per due anni. Icardi non sembra più intenzionato ad accettare un trasferimento, l’argentino aveva dato l’ultimatum entro luglio, adesso non intende lasciare Milano anche per una questione familiare. Continuano insistenti le voci su una nuova gravidanza di Wanda Nara ed adesso arrivano conferme: “Insegneremo al mondo che cos’e’ l’amore”, ha scritto su Twitter la moglie-agente, in arrivo dunque il sesto figlio per Wanda.