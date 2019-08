Inter-Icardi, terminato l’incontro: l’esito e gli ultimi aggiornamenti

L’Inter ha conquistato tre punti convincenti nella gara di campionato contro il Lecce, esordio con il botto per la squadra di Antonio Conte che ha dominato con il punteggio di 4-0, i nerazzurri si candidano ad essere una seria candidata alla vittoria delle scudetto. Nel frattempo si è sbloccata la situazione legata all’arrivo di Alexis Sanchez, il cileno è atteso in Italia nelle prossime ore per legarsi al club nerazzurro ma a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nella giornata di oggi è andato in scena un nuovo incontro tra il calciatore e l’Inter, la dirigenza nerazzurra ha ribadito come l’argentino sia fuori dal progetto. Icardi rimane comunque sul mercato ma di difficile collocazione, il Napoli sta per chiudere Llorente e quindi ha mollato la presa, rimane la soluzione Juventus che però prima deve cedere qualche big mentre sembra molto difficile lo scambio con Dybala. Prende sempre più piede la possibilità di rimanere separato in casa almeno fino a gennaio.