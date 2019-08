Inter-Icardi, è muro contro muro e Wanda Nara pensa di fare causa al club nerazzurro

E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il bomber non indosserà più la maglia nerazzurra. Le offerte più importanti sono arrivate da Roma e Napoli ma Icardi aspetta la Juventus, i bianconeri stanno però per chiudere per Lukaku e quindi l’argentino non sembra rientrare nei piani. Antonio Conte è sempre più agitato, la questione Icardi è difficile da risolvere e blocca tutte le altre soluzioni come il possibile scambio con Dzeko oppure la trattativa con il Napoli che avrebbe portato disponibilità economica per rilanciare l’offerta allo United per Lukaku. E Wanda Nara pensa di fare causa all’Inter, secondo l’agente esistono i margini per mobbing.